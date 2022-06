Calciomercato Fiorentina, Jovic e Mandragora sempre più nel mirino (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Calciomercato Fiorentina entra nel vivo e si compone dei primi pezzi. La viola, infatti, dopo aver trovato l’accordo di rinnovo con mister Italiano, sarebbe pronta a regalare al proprio tecnico i primo colpi. Nomi ambiziosi, che riflettono la volontà del patron Commisso di portare la propria squadra nell’élite del calcio italiano. Un percorso in parte già iniziato nella scorsa stagione, dove la squadra toscana ha impressionato per qualità di gioco proposto e ha concluso il campionato con un piazzamento in Europa che mancava da diversi anni. Un buon traguardo, ma a cui servirà ora dare continuità per completare il percorso di crescita. Un cammino che passa inevitabilmente da acquisti di spessore: in tal senso, i possibili arrivi di Jovic e Mandragora andrebbero ad incrementare notevolmente la qualità della rosa a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilentra nel vivo e si compone dei primi pezzi. La viola, infatti, dopo aver trovato l’accordo di rinnovo con mister Italiano, sarebbe pronta a regalare al proprio tecnico i primo colpi. Nomi ambiziosi, che riflettono la volontà del patron Commisso di portare la propria squadra nell’élite del calcio italiano. Un percorso in parte già iniziato nella scorsa stagione, dove la squadra toscana ha impressionato per qualità di gioco proposto e ha concluso il campionato con un piazzamento in Europa che mancava da diversi anni. Un buon traguardo, ma a cui servirà ora dare continuità per completare il percorso di crescita. Un cammino che passa inevitabilmente da acquisti di spessore: in tal senso, i possibili arrivi diandrebbero ad incrementare notevolmente la qualità della rosa a ...

