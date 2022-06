Bortoletto Andis | “Stop a sedi in reggenza La Camera approvi norma su incarichi a dirigenti scolastici”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 24 giugno 2022) “L’Associazione NazionaleScolatici esprime viva soddisfazione per l’approvazione in Senato del maxiemendamento alla legge di conversione del DL 36/2022, in particolare per il punto in cui prevede di rendere disponibili ledi istituzioni scolastiche per la mobilità regionale e interregionale e per il conferimento di nuovi”. L'articolo .