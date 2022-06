Berlusconi: 'Andate a votare ai ballottaggi altrimenti vincerà la sinistra' (Di venerdì 24 giugno 2022) Parola del mancato presidente della repubblica, la cui elezione avrebbe gettato l'Italia nel ridicolo. 'Domenica prossima, molti italiani avranno l'occasione di scegliere l'amministrazione futura ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 giugno 2022) Parola del mancato presidente della repubblica, la cui elezione avrebbe gettato l'Italia nel ridicolo. 'Domenica prossima, molti italiani avranno l'occasione di scegliere l'amministrazione futura ...

Pubblicità

GAndriella : @grotondi @berlusconi Caspita! Il Vaticano sarà felice, solo se andate al centro cattolico. - mrfrancescato : @grotondi @berlusconi L'ho visto lucidissimo. E domenica andate a vincere tutti i sindaci. Sinistra distrutta. - LiciaRonzulli : A #Monza con il presidente Silvio Berlusconi per Forza Italia e per sostenere il nostro sindaco Dario Allevi. Dome… - GierenHg : @WonderyMedia Ma andate a dar via i ciapp pirla. Un leader come Berlusconi L'ITALIA non lo ha mai avuto e non ve ne sono all'orizzonte. - diomededasparta : @GIANFRA82827465 ha detto che l'avrebbe fatto !! e visto come sono andate le elezioni lo rifà!! Se gli Italiani be… -