Batosta a elezioni suppletive per Boris Johnson: "Non mi dimetto" (Di venerdì 24 giugno 2022) Pesante sconfitta alle elezioni suppletive in Gran Bretagna per i conservatori, un'ulteriore Batosta per il premier Boris Johnson. I Tories hanno perso entrambi i due seggi in bilico, a Wakefield che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Pesante sconfitta allein Gran Bretagna per i conservatori, un'ulterioreper il premier. I Tories hanno perso entrambi i due seggi in bilico, a Wakefield che ...

