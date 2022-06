Altro che Milan, Botman firma con un’altra squadra: attesa l’ufficialità! (Di venerdì 24 giugno 2022) Il mercato del Milan è in fase di stallo, tanti gli obbiettivi alla vigilia, ma ad oggi nessuna operazione è stata concretizzata. Uno dei nomi più caldi per il reparto difensivo rossonero è sempre stato quello di Sven Botman, ma per il classe ’00 pare si sia aperto un clamoroso nuovo scenario. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, la prolungata attesa dei rossoneri nel chiudere la trattativa avrebbe spinto l’olandese ad accettare la proposta del Newcastle, il quale offre una cifra nettamente superiore al Lille (40 milioni di euro circa). Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità. Calciomercato Milan Botman La volontà del calciatore è sempre stata quella di vestire la maglia rossonera, ma da Milano pare non arrivino segnali riguardanti la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Il mercato delè in fase di stallo, tanti gli obbiettivi alla vigilia, ma ad oggi nessuna operazione è stata concretizzata. Uno dei nomi più caldi per il reparto difensivo rossonero è sempre stato quello di Sven, ma per il classe ’00 pare si sia aperto un clamoroso nuovo scenario. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, la prolungatadei rossoneri nel chiudere la trattativa avrebbe spinto l’olandese ad accettare la proposta del Newcastle, il quale offre una cifra nettamente superiore al Lille (40 milioni di euro circa). Nelle prossime ore èl’ufficialità. CalciomercatoLa volontà del calciatore è sempre stata quella di vestire la maglia rossonera, ma dao pare non arrivino segnali riguardanti la ...

