Alessandro stava tornando a casa dai suoi bambini: la sua vita si è fermata sulla Tiburtina (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ennesima vittima delle nostre strade, un nome conosciuto e apprezzato nella Capitale. Alessandro Maiorani scompare a soli 37 anni e lascia due figli piccoli. Alessandro Maiorani stava rientrando a casa dalla sua famiglia. Come sempre il 37enne era in sella alla sua moto Aprilia. Purtroppo a casa non ci è mai arrivato. Lunedì 20 giugno, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 giugno 2022) L’ennesima vittima delle nostre strade, un nome conosciuto e apprezzato nella Capitale.Maiorani scompare a soli 37 anni e lascia due figli piccoli.Maioranirientrando adalla sua famiglia. Come sempre il 37enne era in sella alla sua moto Aprilia. Purtroppo anon ci è mai arrivato. Lunedì 20 giugno, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

beliebe63726511 : RT @destructibless: Qualcuno stava per ammazzare Alessandro - singlesisolamai : RT @destructibless: Qualcuno stava per ammazzare Alessandro - ophelie_delorme : RT @destructibless: Qualcuno stava per ammazzare Alessandro - AlexWysetiamo : RT @destructibless: Qualcuno stava per ammazzare Alessandro - sonojules_ : RT @destructibless: Qualcuno stava per ammazzare Alessandro -