Un posto al sole, trama 24 giugno 2022: Lara provoca Marina (Di giovedì 23 giugno 2022) La guerra tra Lara e Marina, dopo una piccola tregua legata alla partenza della Giordano per Londra, tornerà ad animare le vicende di Un posto al sole. Marina è tornata di recente a Napoli e ha appreso che Roberto e la Martinelli vivono insieme a Palazzo Palladini. L'imprenditrice è rimasta molto male, essendo ancora legata al suo ex marito e, nonostante Ferri le abbia spiegato che tra lui e Lara non c'è niente e che la sta ospitando solo a causa della sua delicata gravidanza, ha deciso di non lasciarsi coinvolgere dalle beghe sentimentali dell'uomo. Tuttavia, i due ex coniugi si ritroveranno a lavorare insieme ai Cantieri Flegrei Palladini e questa vicinanza tra loro non farà affatto felice Lara, la quale sarà molto gelosa e deciderà di provocare la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 giugno 2022) La guerra tra, dopo una piccola tregua legata alla partenza della Giordano per Londra, tornerà ad animare le vicende di Unalè tornata di recente a Napoli e ha appreso che Roberto e la Martinelli vivono insieme a Palazzo Palladini. L'imprenditrice è rimasta molto male, essendo ancora legata al suo ex marito e, nonostante Ferri le abbia spiegato che tra lui enon c'è niente e che la sta ospitando solo a causa della sua delicata gravidanza, ha deciso di non lasciarsi coinvolgere dalle beghe sentimentali dell'uomo. Tuttavia, i due ex coniugi si ritroveranno a lavorare insieme ai Cantieri Flegrei Palladini e questa vicinanza tra loro non farà affatto felice, la quale sarà molto gelosa e deciderà dire la ...

Pubblicità

redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #domani, #24giugno - 1blec : Vado a vedere se va nel suo posto preferito e sto nascosto. Per me è un'anima gemella se non altro per gratitudine… - Flavia271866851 : RT @RoRoi92375042: 'Sii selvaggia e spontanea, in cerca del sole e piena di vita come girasole. Danza nel vento e sorridi alla luna, accogl… - Oxus_ : RT @RoRoi92375042: 'Sii selvaggia e spontanea, in cerca del sole e piena di vita come girasole. Danza nel vento e sorridi alla luna, accogl… - GloriaGippy : RT @RoRoi92375042: 'Sii selvaggia e spontanea, in cerca del sole e piena di vita come girasole. Danza nel vento e sorridi alla luna, accogl… -