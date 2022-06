Ucciso nel Napoletano, pm chiede l’ergastolo per Felli (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sostituto procuratore di Napoli Ivana Fulco, al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della prima sezione Corte di Assise di Napoli, ha chiesto l’ergastolo per Antonio Felli, il giovane accusato dell’omicidio del 27enne Gianluca Coppola, ferito a morte a colpi di pistola, l’8 aprile 2021 a Casoria (Napoli), e deceduto il successivo 18 maggio, nel reparto rianimazione del Cardarelli di Napoli. Stessa pena è stata chiesta anche dagli avvocati di parte civile: il Comune di Casoria, la Fondazione Pol. I.S. e lo zio della vittima, Salvatore Coppola, al quale Gianluca era particolarmente legato. Per il legale dell’imputato, l’avvocato Dario Carmine Procentese, il movente dell’omicidio “rimane ancora ammantato dal mistero. Si è sempre voluto ritenere sussistente l’impronta mafiosa del gesto – ha sottolineato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sostituto procuratore di Napoli Ivana Fulco, al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della prima sezione Corte di Assise di Napoli, ha chiestoper Antonio, il giovane accusato dell’omicidio del 27enne Gianluca Coppola, ferito a morte a colpi di pistola, l’8 aprile 2021 a Casoria (Napoli), e deceduto il successivo 18 maggio, nel reparto rianimazione del Cardarelli di Napoli. Stessa pena è stata chiesta anche dagli avvocati di parte civile: il Comune di Casoria, la Fondazione Pol. I.S. e lo zio della vittima, Salvatore Coppola, al quale Gianluca era particolarmente legato. Per il legale dell’imputato, l’avvocato Dario Carmine Procentese, il movente dell’omicidio “rimane ancora ammantato dal mistero. Si è sempre voluto ritenere sussistente l’impronta mafiosa del gesto – ha sottolineato ...

