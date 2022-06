Tuttosport – anatomia di una folle voce di mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 22:03:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciodi TS: LONDRA – Questa storia di Neymar alla Juventus ha valicato le frontiere e rimbalza fra le redazioni di Parigi e Madrid, accompagnata dalla smania di clic e qualche risatina di sottofondo. Perché, chiariamolo subito, in questo momento si posiziona fra l’altamente improbabile e il quasi ridicolo. Ma non bisogna mai sottovalutare nulla nel magico circo del calcioe quindi va sempre analizzato lo scenario, se non altro per capire come esce unacosì clamorosa. I GUAI DEL PSG – Il Psg ha dei grossi problemi. Deve fare fuori almeno sei giocatori, ma nella lista degli esuberi del neo ds Campos figurano una decina di nomi. L’obiettivo è alleggerire le pesantissime spese del club di qualche dorato stipendio: ...