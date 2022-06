Toni Garrn | l' abito da favola per il suo secondo sì ad Alex Pettyfer

(Di giovedì 23 giugno 2022) Riposto il candido slip dress, indossato per le sue nozze con l'attore ad Amburgo nell'ottobre del 2020, la supermodella ha detto un'altra volta sì alla sua dolce metà, tra le coste di Paros, avvolta in un leggiadro wedding dress creato su misura da Elie Saab

Pubblicità

Vogue Italia

Per Clinique Luca ha truccato Ann - Sophie Thieme, Gabrielle Caunesil,, Larsen Thompson e Giulia Salemi. Per loro ha creato look diversi, ma uniti da un filo conduttore: l eyeliner, che ...Sebbene in stili diversi, a Cannes lo hanno scelto, ad esempio, Natasha Poly e Cara Delevigne , così come. La versione bassa, spesso chiamata anche low top knot, è ideale su un taglio ... Toni Garrn: un trucco fai da te perfetto per le nozze