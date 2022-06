Titti compie 80 anni e nei parchi arrivano i personaggi dei cartoni animati

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nei giardini pubblicii protagonisti deiper rendere le città sempre più a misura di bambini. Accade a Milano, Firenze e Napoli dove si è appena concluso il progetto di Cartoon Network (canale 607 di Sky), il canale edito da Warner Bros. Discovery, relativo alla riqualificazione di tre aree verdi: “Il giardino dei desideri”, il “Giardino Cubattoli” e il “Frutteto del parco Viviani”. Iniziati ad aprile, i lavori sono stati realizzati in collaborazione con “Brand for the City” e realtà locali: Patto di Collaborazione via Ravenna per l’area di Milano, l’associazione “Le Curandaie” per Firenze e l’associaizone “N’ Sea Yet” per il verde di Napoli. Ma nella rigenerazione deisono stati coinvolti attivamente anche bambini e ragazzi. Tra le azioni messe in campo ci sono la riqualificazione del ...