Sorteggio tabelloni Wimbledon 2022 domani in tv | orario | canale e diretta streaming

Tutto pronto per il torneo di Wimbledon che si appresta ad entrare nel vivo. Non appena termineranno le qualificazioni, si procederà infatti al Sorteggio dei tabelloni. Nonostante il torneo non assegni punti quest'anno, sono presenti i migliori giocatori del mondo, da Djokovic a Nadal. Esclusi ovviamente tennisti russi e bielorussi. L'Italia punterà invece forte su Matteo Berrettini, mattatore assoluto della stagione su erba finora, oltre ai giovani Sinner e Musetti. Nel femminile, invece, occhi su Camila Giorgi, che può vantare una grande esperienza su questa superficie. Il Sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon 2022 si svolgerà domani

