Sondaggi M5s: Di Maio al 3%, Conte al 10%. Due partiti, voti dimezzati (Di giovedì 23 giugno 2022) Su un punto sono tutti d?accordo: la storia insegna che le scissioni penalizzano sempre chi le fa ma anche chi le subisce. Ora che l?addio di Di Maio al M5S è una realtà, i... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 giugno 2022) Su un punto sono tutti d?accordo: la storia insegna che le scissioni penalizzano sempre chi le fa ma anche chi le subisce. Ora che l?addio di Dial M5S è una realtà, i...

Pubblicità

Roberto007247 : @La_manina__ Secondo gli ultimi sondaggi interni risalenti alla scorsa settimana prima della scissione M5S in cadut… - DORIANOFALCONI3 : RT @La_manina__: Comunque divertente sta cosa che Renzi manda a casa Salvini, manda a casa Conte, fa il governo Draghi, manda in frantumi i… - bennuccia76 : RT @La_manina__: Comunque divertente sta cosa che Renzi manda a casa Salvini, manda a casa Conte, fa il governo Draghi, manda in frantumi i… - gipuntoe : RT @La_manina__: Comunque divertente sta cosa che Renzi manda a casa Salvini, manda a casa Conte, fa il governo Draghi, manda in frantumi i… - ARGDON62 : RT @La_manina__: Comunque divertente sta cosa che Renzi manda a casa Salvini, manda a casa Conte, fa il governo Draghi, manda in frantumi i… -