Serena Williams è finalmente tornata su un campo di tennis: che vittoria! (Di giovedì 23 giugno 2022) Una vittoria è pur sempre una vittoria. Anche se coadiuvata dall’aiuto di Ons Jabeur nel doppio che si è svolto ieri sull’erba del Rothesay International di Eastbourne, nel Sussex. Serena Williams, ex regina del tennis femminile internazionale, si è riscoperta tennista dopo il lungo stop di un anno. L’assenza dal mondo della racchetta non ha spento la passione della statunitense per questo che sport che tanto le ha dato nella sua vita: in coppia con la marocchina ha sconfitto il duo formato dalla spagnola Sara Sorribes Tormo e dalla ceca Marie Bouzkova, con il punteggio di 2-6, 6-3, 13-11. Serena Williams: “Amo il tennis, pensavo di smettere” Ecco le parole della rientrante statunitense nella conferenza stampa dopo il ritorno su un campo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Una vittoria è pur sempre una vittoria. Anche se coadiuvata dall’aiuto di Ons Jabeur nel doppio che si è svolto ieri sull’erba del Rothesay International di Eastbourne, nel Sussex., ex regina delfemminile internazionale, si è riscopertata dopo il lungo stop di un anno. L’assenza dal mondo della racchetta non ha spento la passione della statunitense per questo che sport che tanto le ha dato nella sua vita: in coppia con la marocchina ha sconfitto il duo formato dalla spagnola Sara Sorribes Tormo e dalla ceca Marie Bouzkova, con il punteggio di 2-6, 6-3, 13-11.: “Amo il, pensavo di smettere” Ecco le parole della rientrante statunitense nella conferenza stampa dopo il ritorno su undi ...

Pubblicità

gippu1 : La flash a Benedetta #Pilato mi ricorda l'intervista a Roberta Vinci subito dopo aver battuto Serena Williams sul C… - andreastoolbox : Serena Williams in semifinale di doppio a Eastbourne - La Gazzetta dello Sport - Krissy98800176 : RT @GeorgeSpalluto: Serena e Ons fanno sul serio e volano in semifinale a Eastbourne, battendo Aoyama/H.Chan 6-2 6-4. Grande spettacolo an… - dommi65 : RT @GeorgeSpalluto: Serena e Ons fanno sul serio e volano in semifinale a Eastbourne, battendo Aoyama/H.Chan 6-2 6-4. Grande spettacolo an… - zazoomblog : Serena Williams e Ons Jabeur in semifinale di doppio a Eastbourne - #Serena #Williams #Jabeur #semifinale -