Scissione 5S | l’immobilismo di Conte fa infuriare anche Grillo Un big | «Così viene giù tutto»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Somiglia al Romano Prodi imitato da Corrado Guzzanti. Ricordate? «Io sto fermo, non mi muovo: sono come un semaforo». Giuseppefa lo stesso, nonostante Luigi Di Maio gli abbia sottratto oltre 60 parlamentari tra deputati, nazionali ed euro, e senatori. «Non è ancora il momento di contrattaccare», va raccomandando ai superstiti. Nel frattempo, però, rischia che quel che resta del M5S gli si sfarini tra le mani. Ieri mattina – informa il Messaggero – se ne è rimasto asserragliato nella sede di via Campo Marzio, ma più per ricevere consigli che per impartire disposizioni., si sa, è sopratun attendista, con incorporata una naturale tendenza al rinvio. Accompagnata da quella, altrettanto innata, a privilegiare le scelte più comode.: «Non è il momento di contrattaccare» Non per niente, la sua prima ...