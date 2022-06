Riforma reclutamento, Barbacci (Cisl Scuola): “Resta giudizio critico su decreto 36, nonostante qualche positiva modifica” (Di giovedì 23 giugno 2022) "Sul decreto legge 36, che si avvia alla definitiva conversione, Resta confermato il nostro giudizio fortemente critico, nonostante l’accoglimento di alcune proposte emendative sulle quali i partiti di maggioranza hanno trovato le necessarie intese sostenendo e ottenendo nel corso della discussione in Senato le modifiche da noi richieste". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) "Sullegge 36, che si avvia alla definitiva conversione,confermato il nostrofortementel’accoglimento di alcune proposte emendative sulle quali i partiti di maggioranza hanno trovato le necessarie intese sostenendo e ottenendo nel corso della discussione in Senato le modifiche da noi richieste". L'articolo .

