Preso a botte per un cellulare racconta di essere caduto dallo scooter: 40enne portato al pronto soccorso (Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA - Ha cercato di fare confusione su quel che gli era accaduto per non trovare guai ma alla fine la verità è venuta a galla. Così un polacco di 40 anni soccorso alla stazione ferroviaria di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022) ANCONA - Ha cercato di fare confusione su quel che gli era acper non trovare guai ma alla fine la verità è venuta a galla. Così un polacco di 40 annialla stazione ferroviaria di ...

Pubblicità

FannaWife : @amatoriale82 Se pensi che sia ipocrita io allora hai sbagliato proprio persona, ipocriti sono coloro che, sia qui… - Carlo82984745 : certo ma se i giovani non protestano la mia generazione faceva scioper x setttimane x ottenere uno stipendio norma… - briga17 : @Giovanni7769 Le botte che hai preso da tu moglie - giuseppesimbeni : @Misurelli77 @GuidoCrosetto @PBerizzi Difatti io sono scappato e venuto a Bergamo, per le botte che ho preso da una… - FILIPPOMANDAGL1 : RT @PierluigiLardo: Chi pensa che il #Ronaldo vero sia il ciccione brasiliano che non è manco riuscito a vincere una Serie A (per non parla… -