Preghiera della sera del 23 Giugno 2022: “Rendimi più generoso” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Rendimi più generoso”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 23 giugno 2022) “più”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questapochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

