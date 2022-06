Per la Corte Suprema anche i newyorchesi hanno il diritto di portare armi da fuoco in pubblico (Di giovedì 23 giugno 2022) La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che è un diritto fondamentale dei cittadini americani portare armi da fuoco nei luoghi pubblici, annullando così una legge dello Stato di New York che imponeva ai cittadini di dimostrare uno speciale bisogno di protezione per portare pistole e fucili fuori dalla propria abitazione. Per la Corte il provvedimento è incostituzionale perché viola il secondo emendamento. Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladegli Stati Uniti ha stabilito che è unfondamentale dei cittadini americanidanei luoghi pubblici, annullando così una legge dello Stato di New York che imponeva ai cittadini di dimostrare uno speciale bisogno di protezione perpistole e fucili fuori dalla propria abitazione. Per lail provvedimento è incostituzionale perché viola il secondo emendamento.

