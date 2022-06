Massimo Bossetti, l’urlo di dolore dal carcere fa gelare il sangue: “Ecco la verità” (Di giovedì 23 giugno 2022) Attraverso una missiva spedita alla redazione di Telelombardia, Massimo Bossetti, arrestato per l’omicidio di Yara Gambirasio, lancia un nuovo grido di dolore dal carcere. Le sue parole sono quasi strazianti e chissà se riusciranno ad intenerire qualcuno. Per molti, Bossetti è colui che ha ucciso Yara e non merita perdono o sconti di pena. Dal carcere, però, Bossetti vuole raccontare la sua verità dei fatti. (Continua dopo la foto…) Il caso Yara Gambirasio Il caso di Yara Gambirasio per anni ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Scomparsa il 26 novembre 2010, fu ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il caso allora assunse una grande rilevanza mediatica sia per la giovane età della vittima sia per l’efferatezza del crimine, ma ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 giugno 2022) Attraverso una missiva spedita alla redazione di Telelombardia,, arrestato per l’omicidio di Yara Gambirasio, lancia un nuovo grido didal. Le sue parole sono quasi strazianti e chissà se riusciranno ad intenerire qualcuno. Per molti,è colui che ha ucciso Yara e non merita perdono o sconti di pena. Dal, però,vuole raccontare la suadei fatti. (Continua dopo la foto…) Il caso Yara Gambirasio Il caso di Yara Gambirasio per anni ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Scomparsa il 26 novembre 2010, fu ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il caso allora assunse una grande rilevanza mediatica sia per la giovane età della vittima sia per l’efferatezza del crimine, ma ...

