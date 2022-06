LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Codia, Burdisso, Panziera e Zazzeri avanti. Attesa per Quadarella e 4×200 (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 9.53: E’ fuori dalla semifinale Luca Dotto che non entra mai in gara e chiude con 22?60. Vince il brasiliano Fratus in 21?71 davanti all’ucraino Bukhov con 21?87 9.51: Il canadese Liendo Edwards vince la penultima batteria con 21?74, secondo il britannico Proud con 21?76, terzo il francese Grousset con 21?97 9.49: Terzo posto per Lorenzo Zazzeri con 21?95. Vince la batteria lo statunitense Andrew con 21?74, secondo posto per l’olandese De Boer con 21?91 9.48: Vittoria ma tempo non straordinario per il serbo Barna che vince in 22?30 la settima batteria. Ora ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI9.53: E’ fuori dalla semifinale Luca Dotto che non entra mai in gara e chiude con 22?60. Vince il brasiliano Fratus in 21?71 dall’ucraino Bukhov con 21?87 9.51: Il canadese Liendo Edwards vince la penultima batteria con 21?74, secondo il britannico Proud con 21?76, terzo il francese Grousset con 21?97 9.49: Terzo posto per Lorenzocon 21?95. Vince la batteria lo statunitense Andrew con 21?74, secondo posto per l’olandese De Boer con 21?91 9.48: Vittoria ma tempo non straordinario per il serbo Barna che vince in 22?30 la settima batteria. Ora ...

