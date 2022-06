Lipsia | ecco quanto vale ora Nkunku sul mercato

Pubblicità

caleee12 : Mi dicono che il Milan abbia offerto al lipsia i cartellini di rebic e salemakers valuati 40 milioni in totale, più… -

Calciomercato.com

le parole del calciatore: 'Sono felice di continuare a indossare la maglia del. Dopo il grande successo in DFB Cup, era chiaro: il mio percorso non finisce qui. Sono rimasto davvero ...In compagnia del fratello, il giocatore delè stato attaccato da un individuo che gli ha rubato l'orologio, un Rolex del valore di 30.000 euro . Il ladro aveva anche già progettato la fuga con ... Lipsia: ecco il sostituto di Laimer | Mercato Ecco le parole del calciatore: “Sono felice di continuare a indossare la maglia del Lipsia. Dopo il grande successo in DFB Cup, era chiaro: il mio percorso non finisce qui. Sono rimasto davvero ...Trova modo di esordire anche in Europa League, subentrando in entrambe le gare contro il RB Lipsia. Il suo nome si trova ad oggi sul tavolo di molti top-club europei; l’Atalanta si sfrega le mani e ...