Le politiche per i lavoratori autonomi e la fine dei pregiudizi (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli ultimi due anni trascorsi hanno determinato un cambio di rotta in tema di politiche del lavoro attive e passive indirizzando queste verso una riqualificazione professionale del beneficiario e cercando di estenderle ulteriormente per renderle universali. La pandemia da Covid-19 ha sradicato dall'opinione pubblica e dalla politica, gli ultimi pregiudizi sul lavoro autonomo ed il mondo della libera professione. I liberi professionisti, colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del virus, sono ora considerati dalle istituzioni come soggetti meritevoli di tutele e sostegni, all'insorgere di eventi di particolare entità che pregiudicano l'attività professionale, la salute e più in generale il reddito, al pari di ogni altro lavoratore. Sono diversi i sostegni adottati negli ultimi anni in favore del lavoro autonomo, per realizzare un quadro ...

