Irf | Di Stasio capogruppo alla Camera | Di Nicola al Senato Di Maio svela | ' In tanti ci hanno chiesto di aderire'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Nella prima assemblea del nuovo gruppo "Insieme per il futuro" a cuiaderito 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento Cinquestelle (51 deputati e 11ri) sono stati eletti per acclamazione ...

Pubblicità

...a cui hanno aderito 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento Cinquestelle (51 deputati e 11 senatori) sono stati eletti per acclamazione Primo Di Nicola capogruppo alla Camera e Iolanda Dial ......a cui hanno aderito 62 parlamentari fuoriusciti dal Movimento Cinquestelle (51 deputati e 11 senatori) sono stati eletti per acclamazione Primo Di Nicola capogruppo alla Camera e Iolanda Dial ...Le parole del leader del nuovo gruppo parlamentare durante la prima assemblea degli ex grillini a Montecitorio, in cui sottolinea: " Daremo stabilità al governo". Mentre Conte prova a ridefinire il pe ...