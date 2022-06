Incontro Massara-Tiago Pinto: sul piatto Zaniolo e non solo (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Milan incontra la Roma, Massara incontra Tiago Pinto, l’asse tra le due squadre è bollente: sul piatto Zaniolo e non solo Si infiamma la sessione di calciomercato estiva a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Milan incontra la Roma,incontra, l’asse tra le due squadre è bollente: sule nonSi infiamma la sessione di calciomercato estiva a… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

cmdotcom : Roma, Pinto pranza con Massara: da Florenzi a Zaniolo e Veretout i piatti caldi - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma, incontro a pranzo tra #Pinto e #Massara: ecco di cosa si è parlato #Calciomercato #ASRoma #ASR ??… - tony62550278 : RT @86_longo: Esclusiva @cmdotcom @FrancescoBalza8 Incontro a pranzo tra #Massara e Tiago Pinto: dalla definizione dell’affare Florenzi all… - Robert_Zef : RT @GiokerMusso: ?? #Milan - Telefono 'bollente' per il Ds #Massara dopo l’incontro con #Pinto e la #Roma: in via di definizione il riscatto… - gra_11_ys : RT @theMilanZone_: ???'Telefono 'bollente' per il Ds #Massara dopo l’incontro con #Pinto e la #Roma: in via di definizione il riscatto di #F… -