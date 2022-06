Incidente a Torino: morto 33enne di Locorotondo Stando a ricostruzioni dell'accaduto ieri sera Francesco Angelo Convertini era a bordo di una bici urtata da un'auto della polizia (Di giovedì 23 giugno 2022) Francesco Angelo Convertini, 33 anni, originario di Locorotondo, risiedeva a Torino. Stando a ricostruzioni di stampa, ieri sera mentre era a bordo di una bicicletta nel capoluogo piemontese, la due ruote è stata urtata, per cause da dettagliare, da una volante della polizia che trasportava un pregiudicato. Impatto letale per il giovane pugliese che è morto. L'articolo Incidente a Torino: morto 33enne di Locorotondo <small class="subtitle">Stando a ricostruzioni dell'accaduto ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 23 giugno 2022), 33 anni, originario di, risiedeva adi stampa,mentre era adi unacletta nel capoluogo piemontese, la due ruote è stata, per cause da dettagliare, da una volanteche trasportava un pregiudicato. Impatto letale per il giovane pugliese che è. L'articolodi ...

