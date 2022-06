Il Torneo dei Candidati (finora) secondo Magnus Carlsen

Leggi su agi

(Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Nel quinto giorno deldeiè comparso. Il campione del mondo di scacchi è intervenuto nella diretta online del sito Chess24 sull'evento che decreterà lo sfidante per il trono che detiene da ormai quasi 10 anni. Il 31enne norvegese ha risposto alle domande di una leggenda del gioco come Judit Polgar e a due Grandi Maestri, David Howell e Jan Gustafsson (co-fondatore di Chess24), analizzando non solo le partite in corso ma anche il percorso fatto, fino a quel momento, dagli 8 scacchisti impegnati neldi Madrid. Il primo commento è stato riservato per l'inizio brillante di Nepomniachtchi, il russo che a novembre è stato nettamente sconfitto proprio danell'ultimo match per il titolo mondiale. "Ian è in testa e ha fatto bene - ha ammesso ...