Il bidone Conte e la truffa del M5S | Paragone esplode contro i grillini

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) A tutto spianoil Movimento 5 Stelle. Nell'edizione del 23 giugno di Dritto e rovescio, talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, è ospite Gianluigi, senatore e leader di Italexit, con un passato proprio nel partito fondato da Beppe Grillo: “Siamo in un Paese sull'orlo di una crisi di nervi e questi si mettono a giochicchiare per uno strapuntino di potere. L'idea del futuro di Luigi Di Maio è quella di passare da Gianroberto Casaleggio a Bruno Tabacci che gli dà il simbolo, di questo passo si prende pure mio nonno in carriola. Questa è l'idea del Palazzo che viene proiettata sull'Italia. Il Movimento 5 Stelle non c'è più, non solo è una fake politica, oggi è unaelettorale”.è un fiume in pienal'ex presidente del Consiglio e ...