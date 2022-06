Haggis resta ai domiciliari Incapace di controllare i propri istinti

(Di giovedì 23 giugno 2022) Paulaiin una masseria ad Ostuni, in Puglia. Lo ha deciso il gip del tribunale di Brindisi con un'ordinanza che lascia poco spazio alle interpretazioni. Secondo il giudice delle indagini preliminari - si legge sul Corriere della Sera - le «modalità» dei fatti descritti dalla ragazza denoterebbero che il regista da Oscar ha una "assoluta incapacità die di desistere daipropositi in un contegno di prevaricazione e dominanza". Sono pesanti i sospetti che gravano sull’autore di Crash. Accuse che l’autore canadese sessantanovenne, con doppia cittadinanza statunitense, ieri mattina, in un interrogatorio di oltre due ore, ha respinto categoricamente dicendo, in sintesi, e al netto delle traduzioni: "Non c’è stata ...

Pubblicità

corrmezzogiorno : #Bari Haggis resta ai domiciliari: «Può reiterare il reato» - AntennaSud : Brindisi, violenza sessuale: Paul Haggis resta ai domiciliari - RassegnaZampa : #PaulHaggis, il regista resta ai domiciliari. Il gip: «È incapace di controllare i propri istinti» - PugliaStream : Resta ai domiciliari il premio Oscar Paul Haggis, accusato di violenza sessuale - CatelliRossella : Il regista Paul Haggis resta agli arresti domiciliari - Cronaca - ANSA -

Nell'interrogatorio di questa mattinaaveva risposto a tutte le domande dichiarandosi innocente. Il giudice non ha riconosciuto il reato di lesioni personali.BRINDISI - Il premio Oscar Paulagli arresti domiciliari ad Ostuni. Lo ha deciso la gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli che non ha convalidato il fermo per mancanza del pericolo di fuga, ma ha applicato nei suoi ...Paul Haggis resta ai domiciliari, come deciso dal gip di Brindisi Vilma Gilli, dopo aver valutato che per il regista vi sia la possibilità di ...L'ordinanza del gip non ammette repliche. La lettera della ragazza molestata al regista: "L'uccello della felicità si posa su chi sa aspettare" ...