Google Maps: anche in Italia il nuovo widget sul traffico (Di giovedì 23 giugno 2022) Come ben sappiamo, i widget sono un modo semplice per rendere personale qualsiasi schermata Home, mettendo al centro le informazioni più importanti per noi, come la casella di posta, il meteo, la lista delle cose da fare o persino una foto del nostro amato pet. Di recente un'interessante novità è salita a bordo di Google Maps, che adesso ospita un nuovo widget per Android in grado di mostrare in tempo reale la situazione del traffico nelle nostre vicinanze. Potrebbe trattarsi di un semplice rumor, ma, invece, è verità, in quanto a rendere nota tale notizia è stato stesso il colosso di Mountain View che lo ha annunciato attraverso un articolo sul blog ufficiale. Il nuovo ed utilissimo widget di Google Maps per ...

