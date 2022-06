Giustizia: Mattarella, ‘contributo Csm sarà essenziale per riforma’ (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Il Csm “sarà chiamato nei prossimi mesi a fornire il suo essenziale contributo all’attuazione della riforma ordinamentale approvata dal Parlamento nei giorni scorsi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luigi Salvato nuovo procuratore generale presso la Corte di Cassazione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Il Csm “chiamato nei prossimi mesi a fornire il suocontributo all’attuazione della riforma ordinamentale approvata dal Parlamento nei giorni scorsi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al Plenum del Csm che ha nominato Luigi Salvato nuovo procuratore generale presso la Corte di Cassazione. L'articolo CalcioWeb.

