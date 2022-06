Pubblicità

GIMBE : RT @Agenzia_Italia: Gimbe registra un'impennata di contagi. I nuovi casi salgono del 59% - sulsitodisimone : Gimbe registra un'impennata di contagi. I nuovi casi salgono del 59% - Agenzia_Italia : Gimbe registra un'impennata di contagi. I nuovi casi salgono del 59% - palermo24h : Covid, Gimbe contagi in crescita ma Caltanissetta registra una deflessione - tribuna_treviso : [RAPPORTO GIMBE] In Veneto nella settimana 8-14 giugno si registra una performance in peggioramento per i casi attu… -

1' DI LETTURA In Sicilia nella settimana dal 15 al 21 giugno siuna performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1172)...settimanale della FondazioneIn Sicilia nella settimana dal 15 al 21 giugno siuna performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1172)...monitoraggio settimanale della Fondazione...AGI - "Un'impennata dei contagi" Covid (+58,9%), e "aumento dei ricoveri ordinari (+14,4%) e delle "terapie intensive (+12,6%)". In calo i decessi (-19%). E' quanto emerge dal monitoraggio della Fonda ...Nella settimana 15-21 giugno l‘incremento percentuale dei nuovi casi si registra in tutte le Regioni: dal +31,3% della Valle D‘Aosta al +91,5% del Friuli-Venezia Giulia. (IL GIORNO) I dati emergono ...