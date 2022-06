Francesco e il messaggio agli esami di maturità: “Pandemia e dad hanno fatto emergere i problemi del sistema scolastico” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Mi hanno detto di vestirmi in maniera consona alla prova che dovevo affrontare e non c’era modo più adatto di questo. In questo Paese la scuola è l’ultima ruota del carro. Nessuno pensa a noi. I maturandi hanno perso quasi due anni di lezione”. A parlare con IlfattoQuotidiano.it è Francesco Intraguglielmo, 19 anni e la voglia di urlare al mondo, anche nel giorno dell’esame di Stato, ciò che pensa. La maglietta nel giorno della prima prova – Mercoledì l’ha fatto indossando una maglietta con la scritta “La scuola italiana fa schifo”. Prima di entrare al liceo scientifico “Pietro Farinato” di Enna si è fatto fare una foto e poi non ha avuto alcun timore delle reazioni della commissione: “I professori – ci racconta – erano stupiti ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Midetto di vestirmi in maniera consona alla prova che dovevo affrontare e non c’era modo più adatto di questo. In questo Paese la scuola è l’ultima ruota del carro. Nessuno pensa a noi. I maturandiperso quasi due anni di lezione”. A parlare con IlQuotidiano.it èIntraguglielmo, 19 anni e la voglia di urlare al mondo, anche nel giorno dell’esame di Stato, ciò che pensa. La metta nel giorno della prima prova – Mercoledì l’haindossando una metta con la scritta “La scuola italiana fa schifo”. Prima di entrare al liceo scientifico “Pietro Farinato” di Enna si èfare una foto e poi non ha avuto alcun timore delle reazioni della commissione: “I professori – ci racconta – erano stupiti ma ...

