Fagioli, in attesa della Juve, si muovono Cremonese e Monza (Di giovedì 23 giugno 2022) In attesa di trovare un accordo con la Juve, su Fagioli ci sono Cremonese e Monza, pronte a sfidarsi per il talento bianconero Proseguono i discorsi tra la Juve e l'agente di Nicolò Fagioli. In attesa ci sono però Cremonese e Monza. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Cremonese spera ancora di rinnovare il prestito, mentre il Monza è pronta a fare un offerta in doppia cifra per il centrocampista bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alessio_Ram : @AntonioCorsa Miretti, Fagioli, Rovella e Soulè per me rimangono in rosa. Gatti è ottima presa da serie B. Non mi s… - ZonaBianconeri : RT @federic50543742: In attesa del rinnovo d #fagioli , la #Juventus ha completato il rinnovo di #Ranocchia, che andrà in prestito in Serie… - federic50543742 : In attesa del rinnovo d #fagioli , la #Juventus ha completato il rinnovo di #Ranocchia, che andrà in prestito in Serie A ?????? -