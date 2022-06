Dybala, Mertens e i tifosi: tutte vittime dell’illusione calciomercato. I soldi sono finiti (Di giovedì 23 giugno 2022) Mino Raiola aveva ragione nel dire che il futuro sarebbe stato denso di calciatori svincolati, liberi di poter trattare direttamente con i club e quindi di guadagnare più visto che nelle operazioni non ci sarebbe più stato il prezzo del cartellino. Quel che Mino Raiola non aveva previsto era la risacca economico-finanziaria del calcio. In particolar modo in Italia ma non solo (basta affacciarsi un po’ in Spagna e informarsi sullo stati di salute di Barcellona e Valencia, ad esempio). Non aveva previsto il Covid e le sue conseguenze. Alessandro Giudice invece lo aveva capito perfettamente e infatti lo aveva spiegato benissimo due anni fa nel suo fondamentale “La finanza del goal”. Molti giocatori anche top si offrono a zero e faticano a trovare: #Dybala #Mertens #Romagnoli #Bernardeschi #Isco #Suarez #Dembele #Lingard. Impensabile in passato, o forse ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Mino Raiola aveva ragione nel dire che il futuro sarebbe stato denso di calciatori svincolati, liberi di poter trattare direttamente con i club e quindi di guadagnare più visto che nelle operazioni non ci sarebbe più stato il prezzo del cartellino. Quel che Mino Raiola non aveva previsto era la risacca economico-finanziaria del calcio. In particolar modo in Italia ma non solo (basta affacciarsi un po’ in Spagna e informarsi sullo stati di salute di Barcellona e Valencia, ad esempio). Non aveva previsto il Covid e le sue conseguenze. Alessandro Giudice invece lo aveva capito perfettamente e infatti lo aveva spiegato benissimo due anni fa nel suo fondamentale “La finanza del goal”. Molti giocatori anche top si offrono a zero e faticano a trovare: ##Romagnoli #Bernardeschi #Isco #Suarez #Dembele #Lingard. Impensabile in passato, o forse ...

