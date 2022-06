Dybala al Milan è davvero una buona idea? (Di giovedì 23 giugno 2022) Dybala al Milan? Paulo Dybala si sa, farà parlare di sè ancora a lungo questa estate. Come giocherebbe nel Milan di Pioli? Considerato da sempre tra i talenti più promettenti fra i calciatori nati nella prima metà degli anni 90, Dybala continua ad essere l’elegante prima o seconda punta che tutti vorrebbero avere in rosa. Saranno vere le voci di un interessamento del Milan a fronte dei tentennamenti, più di natura economica che funzionale, dei cugini dell’Inter? C’è chi giura che no, il matrimonio fra l’Inter e Dybala si farà a tutti i costi, con buona pace della piazza juventina che circa un mese fa gli ha dedicato un sentito addio allo Stadium. Ma prendiamo in considerazione queste voci e giochiamo un Milan di Pioli con il super ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022)al? Paulosi sa, farà parlare di sè ancora a lungo questa estate. Come giocherebbe neldi Pioli? Considerato da sempre tra i talenti più promettenti fra i calciatori nati nella prima metà degli anni 90,continua ad essere l’elegante prima o seconda punta che tutti vorrebbero avere in rosa. Saranno vere le voci di un interessamento dela fronte dei tentennamenti, più di natura economica che funzionale, dei cugini dell’Inter? C’è chi giura che no, il matrimonio fra l’Inter esi farà a tutti i costi, conpace della piazza juventina che circa un mese fa gli ha dedicato un sentito addio allo Stadium. Ma prendiamo in considerazione queste voci e giochiamo undi Pioli con il super ...

