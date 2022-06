"Draghi non è Berlusconi", Medvedev spara sui leader occidentali. La frase sulla "stabilità mentale" di Biden (Di giovedì 23 giugno 2022) Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, in un nuovo messaggio su Telegram torna a pungere i leader europei. Il livello dei politici occidentali è "caduto in basso" e "l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni", dice l'ex presidente e uomo di fiducia di Vladimir Putin. In Europa, ad esempio, "non c'è nemmeno traccia di personaggi politici del livello di Helmut Kohl, Jacques Chirac o Margaret Thatcher" e "senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel". Per Medvedev i leader del passato, che non erano "russofobi", sono stati sostituiti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Marionon è Silvio, e Olaf Scholz non è Angela Merkel. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri, in un nuovo messaggio su Telegram torna a pungere ieuropei. Il livello dei politiciè "caduto in basso" e "l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni", dice l'ex presidente e uomo di fiducia di Vladimir Putin. In Europa, ad esempio, "non c'è nemmeno traccia di personaggi politici del livello di Helmut Kohl, Jacques Chirac o Margaret Thatcher" e "senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Marionon è Silvio, e Olaf Scholz non è Angela Merkel". Perdel passato, che non erano "russofobi", sono stati sostituiti ...

