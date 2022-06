Consiglio Ue, via libera alla concessione di status di Paese candidato a Ucraina e Moldavia – Il video (Di giovedì 23 giugno 2022) Giornata storica per l’Unione Europea. Per la prima volta nella storia i leader dell’Unione Europea, riuniti a Bruxelles, hanno concesso lo status di candidato a un Paese in guerra, ossia all’Ucraina. Lo stesso status verrà concesso anche alla Moldova, mentre alla Georgia è stata concessa della cosiddetta “prospettiva europea”. «Questo è un vero giorno buono per l’Europa. Mi congratulo con tutti i presidenti. Questi Paesi sono sempre stati parte della famiglia europea e questa decisione di oggi conferma. Non ci può essere miglior segno di speranza per i cittadini di Ucraina, Moldova e Georgia in questi tempi così complicati», ha dichiarato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. La nomina formale ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) Giornata storica per l’Unione Europea. Per la prima volta nella storia i leader dell’Unione Europea, riuniti a Bruxelles, hanno concesso lodia unin guerra, ossia all’. Lo stessoverrà concesso ancheMoldova, mentreGeorgia è stata concessa della cosiddetta “prospettiva europea”. «Questo è un vero giorno buono per l’Europa. Mi congratulo con tutti i presidenti. Questi Paesi sono sempre stati parte della famiglia europea e questa decisione di oggi conferma. Non ci può essere miglior segno di speranza per i cittadini di, Moldova e Georgia in questi tempi così complicati», ha dichiarato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. La nomina formale ...

