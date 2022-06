Chi l’ha visto, Federica Sciarelli inorridita per l’atroce menzogna. Furiosa in diretta (Di giovedì 23 giugno 2022) Chi l’ha visto, la nota conduttrice Federica Sciarelli inorridita per aver appreso l’atroce menzogna. Furiosa in diretta. I dettagli. E’ finita da qualche ora la puntata di Chi l’ha visto?,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 giugno 2022) Chi, la nota conduttriceper aver appresoin. I dettagli. E’ finita da qualche ora la puntata di Chi?,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

FBiasin : Non devi mai dire “la mia squadra è più forte” dopo una sconfitta: è un assist per i detrattori. Non devi mai dire… - pietroraffa : #DiMaio ha appena messo da parte 'l'uno vale uno'. Chi l'avrebbe detto, qualche anno fa - RaiNews : La premier estone in un’intervista ha anche detto: “Chi ha vissuto l’occupazione russa sa che Putin deve essere fer… - LarthRasna : @flayawa Se dai la tinta antimuffa e dopo una settimana riaffiora la muffa cosa fai? Dai un'altra mano di vernice o… - WILCHE91 : @tretto13 @LiberoPetrucci No, è complicata per te che hai padrone, io sono libero e nel mentre magari votavi Renzi… -