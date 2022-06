Capelli alla Elvis, la guida dal taglio allo styling (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Elvis di Baz Luhrmann è finalmente arrivato al cinema. Il biopic, interpretato da Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge, approfondisce l'ascesa del re del pop e le complesse dinamiche con il suo manager, fino al declino e alla successiva morte, nel 1977. Durante il film si rivivranno tutti i successi che l'hanno elevato a leggenda della musica ma anche un ritratto intimo e inedito della persona dietro al mito. Parlando di estetica, Elvis non è ricordato solo per i suoi completi in pelle e gli stivali col tacco. I suoi Capelli, dall'allure tipicamente Anni Cinquanta, in stile rockabilly hanno conquistato tutti. Oggi le chiome voluminose, dotate di lunghe e vistose basette, abbellite da tanto gel e da micro tagli asimmetrici, tornano a farla da padrone nel grooming maschile. Ma in chiave contemporanea, come ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) L'di Baz Luhrmann è finalmente arrivato al cinema. Il biopic, interpretato da Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge, approfondisce l'ascesa del re del pop e le complesse dinamiche con il suo manager, fino al declino esuccessiva morte, nel 1977. Durante il film si rivivranno tutti i successi che l'hanno elevato a leggenda della musica ma anche un ritratto intimo e inedito della persona dietro al mito. Parlando di estetica,non è ricordato solo per i suoi completi in pelle e gli stivali col tacco. I suoi, dall'allure tipicamente Anni Cinquanta, in stile rockabilly hanno conquistato tutti. Oggi le chiome voluminose, dotate di lunghe e vistose basette, abbellite da tanto gel e da micro tagli asimmetrici, tornano a farla da padrone nel grooming maschile. Ma in chiave contemporanea, come ...

