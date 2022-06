Calenda: 'Con Di Maio nessuna possibilità di apparentamento, non mostra alcuna coerenza' (Di giovedì 23 giugno 2022) - 'Sono persone che prendono posizione a seconda di quello che li conviene' ha detto il leader di Azione a ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 giugno 2022) - 'Sono persone che prendono posizione a seconda di quello che li conviene' ha detto il leader di Azione a ...

Pubblicità

ladyonorato : Oh ma Calenda ha una vera ossessione per me… possibile che ciclicamente mi tiri di nuovo in ballo?? Sarò libera di… - fattoquotidiano : Nonostante i proclami pubblici di Matteo Renzi e Carlo Calenda – i loro “mai con Meloni” e “mai con Salvini” – anch… - EleonoraEvi : Anche stasera #Calenda sovraesposto in TV. a @OttoemezzoTW @concitadeg e @DAVIDPARENZO commentano i risultati dei v… - gianpi56 : RT @BimbiMeb: Per forza che Calenda non sopporta Renzi: in 2 anni Matteo è riuscito a distruggere il M5S,evitare a Salvini di diventare PdC… - Beppego1 : RT @lageloni: @RobVicaretti @CarloCalenda Vabe è difficile tenere il conto di tutti quelli con cui Calenda non vuole avere a che fare ?? -