Pubblicità

Alfonso0070 : RT @MeteoNotizie: ARIA SAHARIANA A PIÙ RIPRESE SULL'ITALIA ?????????? Se non aumenta la pressione atmosferica sul Regno Unito saremo investiti… - hele_fr : RT @ilgiornale: Ci sono tre navi delle ong, due tedesche e una spagnola, che pressano l'Italia ad aprire i suoi porti mentre a Lampedusa co… - ilgiornale : Ci sono tre navi delle ong, due tedesche e una spagnola, che pressano l'Italia ad aprire i suoi porti mentre a Lamp… - ParfemR : 'I nostri confini sotto pressione: ora sono 900 i migranti sulle navi Ong - - giannisassari08 : RT @cgcronos: I nostri confini sotto pressione: ora sono 900 i migranti sulle navi Ong -

Agenzia ANSA

Le forze russe aumentano lasull'area di Lysychansk - Severodonetsk nell'Ucraina orientale con la loro avanzata strisciante ai margini delle zone abitate, ma il tentativo di prendere il controllo della parte ...... potrebbe decidere di usare il blocco del gas per fareverso i leader europei il prossimo ... "Le forniture sono ridotte, il prezzo, l'incasso da parte di Mosca resta lo stesso, le ... Aumenta pressione Mosca su Lysychansk-Severodonetsk Covid, a che punto siamo I contagi di Omicron 5 stanno aumentando Sì, aumenta la circolazione del virus SarsCoV2 in Italia nell'ultima settimana e cresce la diffusione ...In vista del prossimo inverno a preoccupare è anche l'influenza stagionale che nell'emisfero Sud del mondo si sta riaffacciando "in maniera prepotente" anche per via della riduzione delle misure contr ...