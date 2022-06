Ascolti tv 22 giugno 2022 | al top la Sciarelli e poi Vespa sfidando Soloviev in simulcast con Russia1 Conte fa l’8 | 3% da Gruber e poi il 6% da Gentili

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 23 giugno 2022)al top: Su Rai1 Tg1 a 3,635 milioni e 23,25%. Su Canale 5 Tg5 a 3,465 milioni e 22,4%. Su Rai1 TechetecheTe a 2,980 milioni e 17,55%. C’era anche qualche chicca quasi inattesa, in prima serata, mercoledì 22. Su Rai1, impegnata nel tentativo di cavalcare l’onda montante di popolarità tv dei propri volti è stata trasmessa la commedia di Al posto tuo, all’ennesimo passaggio, dove però protagonista è Luca Argentero. Si è opposta così al terzo appuntamento con una fiction di produzione di Canale5, L’Ora-Inchiostro contro Piombo in forte crisi dall’avvio. Stabile la presenza di Chi l’ha visto? sulla terza rete, Italia 1 ha proposto episodi freschi del telefilm Chicago Fire e Rai2 il debutto della nuova edizione del magazine docu Kalipè. Mentre, in tema approfondimento, si sono confrontate due proposte: su Rete4 è andato in onda Controcorrente ...