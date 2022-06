Allegri denuncia l’ex moglie, Caterina Collovati: “esistono allenatori di A e uomini di Serie C” (Di giovedì 23 giugno 2022) La vicenda di Massimiliano Allegri continua a scatenare le reazioni. L’allenatore della Juventus avrebbe denunciato l’ex moglie per aver utilizzato parte dell’assegno mensile del mantenimento del figlio per altri scopi personali. Le parti sono finite in Tribunale. I social si sono infiammati, in particolar modo si è registrato un messaggio di Caterina Collovati che ha attaccato l’allenatore della Juventus. “La carriera di mister Allegri la si può definire di gran lunga più edificante della sua vita sentimentale… Che non solo appare irrequieta, e certamente questi sono solo fatti suoi, ma anche triste negli sviluppi. Partendo dal brusco addio ad Ambra nell’autunno scorso, ora è la volta di una querelle con di mezzo il tribunale per gestire una precisa accusa del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) La vicenda di Massimilianocontinua a scatenare le reazioni. L’allenatore della Juventus avrebbetoper aver utilizzato parte dell’assegno mensile del mantenimento del figlio per altri scopi personali. Le parti sono finite in Tribunale. I social si sono infiammati, in particolar modo si è registrato un messaggio diche ha attaccato l’allenatore della Juventus. “La carriera di misterla si può definire di gran lunga più edificante della sua vita sentimentale… Che non solo appare irrequieta, e certamente questi sono solo fatti suoi, ma anche triste negli sviluppi. Partendo dal brusco addio ad Ambra nell’autunno scorso, ora è la volta di una querelle con di mezzo il tribunale per gestire una precisa accusa del ...

