Addio biliardino in spiaggia, o forse no. I Monopoli tranquillizzano tutti: "Non faremo controlli". Ma ai bagni serve il nullaosta (Di giovedì 23 giugno 2022) La legge che li equipara ai videopoker è stata rilanciata da un atto del 2021. Ora l'Agenzia statale cerca di correre ai ripari dopo la sollevazione per la tassazione sul calciobalilla Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 23 giugno 2022) La legge che li equipara ai videopoker è stata rilanciata da un atto del 2021. Ora l'Agenzia statale cerca di correre ai ripari dopo la sollevazione per la tassazione sul calciobalilla

Pubblicità

FalangaGiovanna : Addio al #biliardino... Salvini ha parlato #ammuzzo - Mary35999509 : RT @w_rizzetto: La “bestia” statale ne inventa un’altra: addio al #biliardino e #pingpong in quanto considerati al pari del giovo d’azzardo… - infoitinterno : Addio Biliardino: lo storico passatempo scompare da bar e lidi per un motivo assurdo - PatosNokia : Addio Biliardino: lo storico passatempo scompare da bar e lidi per un motivo assurdo - Dredd95584751 : RT @w_rizzetto: La “bestia” statale ne inventa un’altra: addio al #biliardino e #pingpong in quanto considerati al pari del giovo d’azzardo… -