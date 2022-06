Acerra, il Comune ammesso tra i creditori privilegiati dei fratelli Pellini (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Con decreto del 20 giugno 2022, il Giudice delegato del Tribunale di Napoli, Seconda sezione Penale, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha ammesso il Comune di Acerra tra i creditori privilegiati (nella misura e in motivazione sulle rispettive masse) nei confronti dei fratelli Pellini e dei terzi intestatari dei beni confiscati loro, dichiarando esecutivo lo stato passivo. A darne notizia è stato lo stesso Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, in un video dichiarando: “Lavoriamo fino all’ultimo giorno utile per il bene della nostra città, è una giornata importante per la comunità di Acerra, per le vicende ambientali della città, in merito proprio il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Con decreto del 20 giugno 2022, il Giudice delegato del Tribunale di Napoli, Seconda sezione Penale, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, hailditra i(nella misura e in motivazione sulle rispettive masse) nei confronti deie dei terzi intestatari dei beni confiscati loro, dichiarando esecutivo lo stato passivo. A darne notizia è stato lo stesso Sindaco di, Raffaele Lettieri, in un video dichiarando: “Lavoriamo fino all’ultimo giorno utile per il bene della nostra città, è una giornata importante per la comunità di, per le vicende ambientali della città, in merito proprio il ...

Pubblicità

ddgiusto : RT @PietroSalvatori: Un solo dato per spiegare i risultati del Movimento 5 stelle?? Ad Acerra ha preso il 3,5%. Quattro anni fa alle elez… - Giovann00341278 : RT @PietroSalvatori: Un solo dato per spiegare i risultati del Movimento 5 stelle?? Ad Acerra ha preso il 3,5%. Quattro anni fa alle elez… - Paolo78128 : RT @PietroSalvatori: Un solo dato per spiegare i risultati del Movimento 5 stelle?? Ad Acerra ha preso il 3,5%. Quattro anni fa alle elez… - uolller : RT @PietroSalvatori: Un solo dato per spiegare i risultati del Movimento 5 stelle?? Ad Acerra ha preso il 3,5%. Quattro anni fa alle elez… - smilypapiking : RT @PietroSalvatori: Un solo dato per spiegare i risultati del Movimento 5 stelle?? Ad Acerra ha preso il 3,5%. Quattro anni fa alle elez… -

Pomigliano, incendio alla Stellantis: fermata la produzione Anche il Comune si era subito allertato per avvisare tempestivamente la popolazione in caso si ... Non esiste neanche più la commissione regionale sulla terra dei fuochi e De Luca ha detto ad Acerra che ... Rifiuti: imprenditore denunciato, azienda sequestrata ... che hanno intensificato l'impegno sul territorio dopo i gravi incendi di Caivano e Acerra. I ... Segnalate due discariche improvvisate in Via Arcangelo Astone e Via Mameli, nel comune di Casoria. ... anteprima24.it Sequestri ai Pellini, Comune di Acerra tra i creditori privilegiati Con decreto del 20 giugno 2022, il Giudice delegato del Tribunale di Napoli, Seconda sezione Penale, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha ammesso il Comune di Acerra tra i credit ... Terra dei fuochi, incendio a Casalnuovo: in fiamme deposito di demolizioni auto L’ennesimo incendio ha coinvolto il comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli. In via Benevento, al confine con Acerra, infatti, una nube nera ha travolto un deposito di ... Anche ilsi era subito allertato per avvisare tempestivamente la popolazione in caso si ... Non esiste neanche più la commissione regionale sulla terra dei fuochi e De Luca ha detto adche ...... che hanno intensificato l'impegno sul territorio dopo i gravi incendi di Caivano e. I ... Segnalate due discariche improvvisate in Via Arcangelo Astone e Via Mameli, neldi Casoria. ... Acerra, il Comune ammesso tra i creditori privilegiati dei fratelli Pellini Con decreto del 20 giugno 2022, il Giudice delegato del Tribunale di Napoli, Seconda sezione Penale, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha ammesso il Comune di Acerra tra i credit ...L’ennesimo incendio ha coinvolto il comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli. In via Benevento, al confine con Acerra, infatti, una nube nera ha travolto un deposito di ...