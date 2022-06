Violenza sessuale, Haggis interrogato dal gip: "I rapporti erano consensuali" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il regista e sceneggiatore premio Oscar Paul Haggis, accusato di Violenza sessuale e agli arresti domiciliari da domenica scorsa in un albergo di Ostuni (Brindisi), ha dato oggi la sua versione dei fatti al gip Vilma Gilli nell'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo. Michele Laforgia, difensore del regista premio Oscar, ha spiegato che Haggis “si è dichiarato totalmente innocente, così come aveva fatto nell'immediatezza del fermo. I rapporti che ha avuto con questa donna sono totalmente consensuali nel corso di questi tre giorni trascorsi insieme ad Ostuni". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il regista e sceneggiatore premio Oscar Paul, accusato die agli arresti domiciliari da domenica scorsa in un albergo di Ostuni (Brindisi), ha dato oggi la sua versione dei fatti al gip Vilma Gilli nell'rio di garanzia per la convalida del fermo. Michele Laforgia, difensore del regista premio Oscar, ha spiegato che“si è dichiarato totalmente innocente, così come aveva fatto nell'immediatezza del fermo. Iche ha avuto con questa donna sono totalmentenel corso di questi tre giorni trascorsi insieme ad Ostuni".

fanpage : La giuria del processo contro Bill Cosby ha raggiunto un verdetto. L'attore, volto noto per il suo ruolo nella sitc… - LegaSalvini : ?? IL MESSAGGERO: 'ROMA, ETIOPE CON UN PRECEDENTE PER VIOLENZA SESSUALE: PICCHIA UNA DONNA E AGGREDISCE UNA VIGILES… - reportrai3 : I processi sui colletti bianchi rischiano di non arrivare mai a una sentenza. Ma rischiano anche i morti sul lavoro… - gatta_pantera : RT @LegaSalvini: ?? IL MESSAGGERO: 'ROMA, ETIOPE CON UN PRECEDENTE PER VIOLENZA SESSUALE: PICCHIA UNA DONNA E AGGREDISCE UNA VIGILESSA' htt… - LaStampa : Violenza sessuale a Ostuni, la difesa del regista Haggis: i rapporti sono stati consensuali -