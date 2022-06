Venerdì inizia la V° edizione dell’Atella Sound Circus (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSuccivo (Ce) – Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia l’Associazione ArteNova torna a proporre uno degli appuntamenti più originali ed esclusivi dell’intera Regione Campania. La V° edizione del festival della musica e artisti di strada Atella Sound Circus si svolgerà dal 24 al 26 Giugno presso l’incantevole Casale di Teverolaccio di Succivo, in provincia di Caserta, comune a pochi chilometri da Napoli. Molteplici sono gli eventi che si terranno in una tre giorni che si preannuncia intensa: musica dal vivo, giocoleria e arte circense, stand gastronomici e attività didattiche. Dalle ore 18 tanti spettacoli di artisti di strada e circensi con molti momenti dedicati esclusivamente all’intrattenimento per bambini proporranno spettacoli di caratura nazionale e internazionale. “La spinta a imbatterci in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSuccivo (Ce) – Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia l’Associazione ArteNova torna a proporre uno degli appuntamenti più originali ed esclusivi dell’intera Regione Campania. La V°del festival della musica e artisti di strada Atellasi svolgerà dal 24 al 26 Giugno presso l’incantevole Casale di Teverolaccio di Succivo, in provincia di Caserta, comune a pochi chilometri da Napoli. Molteplici sono gli eventi che si terranno in una tre giorni che si preannuncia intensa: musica dal vivo, giocoleria e arte circense, stand gastronomici e attività didattiche. Dalle ore 18 tanti spettacoli di artisti di strada e circensi con molti momenti dedicati esclusivamente all’intrattenimento per bambini proporranno spettacoli di caratura nazionale e internazionale. “La spinta a imbatterci in ...

