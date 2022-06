“Uomini e Donne”, Claudia Dionigi in dolce attesa: le parole di Lorenzo Riccardi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano un figlio. L’annuncio social commuove i fan Dopo il recente furto, per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi arriva una lieta notizia: la celebre coppia di Uomini e Donne è in dolce attesa! Ad annunciarlo è Claudia con un reel condiviso da entrambi. Qualche ora prima la stessa Dionigi aveva spoilerato l’arrivo di una “bella notizia” attraverso un’instagram story: “alle 14 io e Lorenzo pubblicheremo un reel per svelarvi una cosa…”. La news fa il giro del web e i fan si commuovono dinanzi alla felicità di Lorenzo, il 26enne che tra qualche mese diventerà papà per la prima ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)aspettano un figlio. L’annuncio social commuove i fan Dopo il recente furto, perarriva una lieta notizia: la celebre coppia diè in! Ad annunciarlo ècon un reel condiviso da entrambi. Qualche ora prima la stessaaveva spoilerato l’arrivo di una “bella notizia” attraverso un’instagram story: “alle 14 io epubblicheremo un reel per svelarvi una cosa…”. La news fa il giro del web e i fan si commuovono dinanzi alla felicità di, il 26enne che tra qualche mese diventerà papà per la prima ...

Pubblicità

GDF : Oggi 21 giugno, è il 248° Anniversario della Guardia di Finanza. Auguri a tutte le donne e agli uomini in… - poliziadistato : Auguri alle donne e agli uomini della #GuardiadiFinanza per il 248° anniversario della Fondazione. Insieme a difesa… - Antonio_Tajani : Sono orgoglioso di essere un basco verde ad honorem e per questo, in occasione del 248° anniversario della fondazio… - misfitsss__ : ma che belloo?? una delle poche coppie che ho seguito a uomini e donne - giober50 : RT @PaolaToogoodxme: #MareCoiVersi Questa sfusa felicità che assale le facce al sole, i gomiti e le giacche – quante dolcezze sparse nel… -