Ultime Notizie – Molfetta, giallo in cantiere: trovato il cadavere di un giovane (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il cadavere di un giovane uomo, con una età di circa 30 anni, è stato trovato stamane in un grosso cantiere edile in pieno centro a Molfetta, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia, del Nucleo Investigativo del comando provinciale e della Sezione investigazioni scientifiche che hanno effettuato i rilievi. A fare il macabro ritrovamento il guardiano del cantiere. Il corpo presenta alcuni segni che sono allo studio degli inquirenti per comprendere le cause della morte. Non si esclude alcuna pista: dalla caduta accidentale al suicidio fino all'omicidio. Sul posto sono presenti alcune telecamere. Non è chiaro se il cantiere nei giorni scorsi fosse attivo e operativo. Il cadavere è in corso di identificazione.

